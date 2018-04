Publieke tuin rond provinciehuis zorgt voor extra groene long in Antwerpen

Vanaf mei start de firma Hertsens met de aanleg van de tuin rond het provinciehuis in Antwerpen. Het provinciebestuur koos voor een open en volledig publiek toegankelijke tuin als extra meerwaarde voor de buurt.

“De vroegere bovengrondse parking is volledig ondergronds gebracht waardoor we 2,3 hectaren extra groene ruimte midden in de stad creëren.” vertelt gedeputeerde Ludwig Caluwé. In 2019 resulteert dit in de stad Antwerpen in een extra groene long, waar iedere Antwerpenaar en bezoeker van kan genieten.”

Vroeger was het provinciehuis omgeven door een bovengrondse parking en gesloten tuinen. Gedeputeerde Ludwig Caluwé: “De parking komt volledig ondergronds, waardoor we een extra groene ruimte creëren. In tegenstelling tot vroeger zal de tuin van het provinciehuis publiek toegankelijk zijn. Daardoor kan de buurt genieten van dit extra stuk groen en is de site van het provinciehuis een veilige doorsteek van de Koningin Elisabethlei naar de Harmoniestraat. De tuin van het provinciehuis zal naadloos aansluiten op de openbare parken uit de omgeving: het Harmoniepark, het Koning Albertpark, domein den Hertoghe en het provinciaal domein Hof van Leysen.

Aanleg tuin in fases



De aanleg van de tuin gebeurt in fases. Eind april verdwijnen de werfcontainers en wordt de zone leeggemaakt. Om de nieuwe tuin aan te leggen werd de firma Hertsens uit Zwijndrecht geselecteerd. Het oude tuingedeelte wordt eerst onder handen genomen en in haar oude glorie hersteld. In juli worden nutsleidingen, en wandel – en fietspaden voorzien. Ook een aantal kunstwerken komen terug, zoals de gerestaureerde fontein van Pol Bury.



“We organiseren een buurtvergadering om de aanleg van de tuin door te nemen. Heel wat buurtbewoners zijn enthousiast en hebben ons al ideeën doorgegeven om zelfs buurtfeesten te organiseren. Daarvoor is het nu nog te vroeg, maar in de toekomst staan we hier zeker voor open. Vanaf juli zal ook de ondergrondse parking al in gebruik genomen worden. Na de opening van het provinciehuis zal deze na de uren en in het weekend gebruikt kunnen worden door de buurt. Nu de aanleg van de tuin start, kan alles beginnen groeien. Dit alles moet in 2019 resulteren in een volwaardige en open tuin, waarvan de Antwerpenaar en iedere bezoeker zal kunnen genieten,” aldus Ludwig Caluwé.







(afbeelding © XDGA - Provincie Antwerpen)