Tomorrowland organiseerde vandaag een bijzondere editie van Tomorrowland Winter. Die ging vandaag niet door in Alpe d'Huez in Frankrijk, maar in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst. Met of zonder rollator, swingen deden alle bewoners op de nieuwste Tomorrowland hits. Ook de line-up was er een om naar uit te kijken met enkele jonge toppers van de DJ School in Bornem.