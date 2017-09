In het Vita et Pax-college in Schoten kunnen de leerlingen binnenkort de les volgen in een hoodie, een trui met een kap is dat. Dat is toch opmerkelijk, want Vita et Pax heeft de reputatie nogal strikt te zijn wat kledijvoorschriften betreft. Maar daar komt dus verandering in, onder impuls van de leerlingenraad krijgt het klassieke schooluniform een eigentijdse facelift.