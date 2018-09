PVDA Hemiksem organiseert actie 'Chillzone' voor jongeren

PVDA Hemiksem verzamelt op zaterdag 15 september om 16u aan het einde van de Nijverheidsstraat in Hemiksem. Daar vindt de actie 'Chillzone' plaats, met een optreden van MC Lily en een beatboxer.

Naar aanleiding van het debat dat georganiseerd wordt door de jeugdraad op zaterdag 22 september, heeft PVDA Hemiksem een gesprek gehad met enkele jongeren. Tijdens dit gesprek is gebleken dat deze jongeren zich in vele gevallen geviseerd voelen door de politie.

"Ooit konden jongeren zonder probleem zich buiten op straat begeven om te doen wat jongeren doen, praten met de vrienden, chillen, amuseren. Velen onder ons, van de iets oudere generaties, zullen zich ongetwijfeld herinneren dat dat voor hen nooit echt of toch veel minder een probleem was. Er was voldoende ruimte waar men zonder anderen te storen zijn ding kon doen. Nu is het voor de huidige jeugd een heel ander verhaal, zij worden door politie weggestuurd, in vele gevallen op vraag van buren. Het is ook een probleem van het verminderen van de openbare ruimten door toenemende bebouwing. In sommige gevallen worden jongeren weggestuurd waar geen buren zijn, zoals de plaats waar deze actie zal plaatsvinden", aldus PVDA Hemiksem.



Met deze actie willen de jongeren een signaal geven aan de maatschappij dat ze meer zijn dan enkel overlast en dat ze nood hebben aan ruimte waar ze zich kunnen amuseren met vrienden.

(Bericht en foto : PVDA Hemiksem)