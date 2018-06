PVDA houdt 'kick-off' voor verkiezingen met opvallend voorstel

De Partij Van De Arbeid stelt gratis openbaar vervoer voor in Antwerpen.



Tijdens een samenkomst met het oog op de verkiezingen in oktober werd het partijprogramma met maar liefst 499 punten gepresenteerd, het opvallendste punt is waarschijnlijk het pleidooi voor gratis openbaar vervoer in de stad. Dat is volgens Partijvoorzitter Peter Mertens perfect mogelijk aangezien het al in verschillende Europese steden wordt toegepast. Mertens zegt dat het een kwestie van prioriteiten is, zo kost de geplande politietoren van burgemeester De Wever volgens Mertens evenveel als tien jaar lang gratis openbaar vervoer. De voorzitter ging daarnaast ook in op de stijgende armoede en verwijt het stadsbestuur daar niks aan te doen.

(Foto: © Belga Image)