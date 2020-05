PVDA wil 1,5 meter weer als bindende regel

PVDA wil dat 1,5 meter afstand tussen de personeelsleden als bindende regel blijft gelden voor alle bedrijven.

Ondernemingen die de nodige voorzorgen hebben genomen, mogen vandaag in principe openen zonder die sociale afstand. 'Wij ontvangen enorm veel bezorgde reacties van mensen die weer aan de slag moeten', zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'Mensen willen werken, maar dan wel als het veilig is.' En daar wringt volgens PVDA het schoentje. 'Wij roepen de regering op om onmiddellijk de sociale inspectie te versterken, zodat ze preventieve controles kan uitvoeren. Zij hebben meer mensen en middelen nodig om de veiligheidsvoorschriften in de bedrijven te kunnen afdwingen.'

"bedrijven gaan regels niet zo nauw nemen"

PVDA is ongerust omdat volgens de partij nu al blijkt dat de werkgevers het niet overal even nauw nemen met de regels om besmetting te vermijden. Mertens verwijst naar de verklaringen van werkgeversorganisaties VBO en Voka. 'Zij verklaarden dat de aanbevelingen om veilig te werken niet meer zijn dan een 'toolbox met goede praktijken en suggesties' en 'geen checklist'. Zij vinden dat de werkgevers niet verplicht zijn om de social distance en andere veiligheidsregels ook echt toe te passen.

(foto © Belga)