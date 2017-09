PVDA wil in dialoog gaan met tienduizenden Vlamingen

In Antwerpen heeft de PVDA vandaag haar nieuwe project “De Grote Bevraging” voorgesteld. De partij wil dit najaar in de meeste Vlaamse centrumsteden een enquête houden onder in totaal tienduizenden inwoners, rond stellingen over het lokale politieke beleid. Op basis van de resultaten zullen de lokale PVDA-afdelingen hun prioriteiten bepalen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

In Antwerpen wil de partij 5.000 mensen bereiken via huisbezoeken en het aanspreken van mensen op markten, en nog eens 5.000 via digitale weg. De Antwerpse versie van de bevraging vertrekt van een veertigtal stellingen in het verlengde van de visie van PVDA en peilt naar het draagvlak daarvoor bij de bevolking.

“Het zou kunnen dat we iets zelf een geweldig idee vinden, maar de mensen dat totaal niet belangrijk vinden”, geeft PVDA-voorzitter Peter Mertens aan. “Evengoed zullen er thema’s naar voren komen die we niet zo prominent verwacht hadden.

In aanloop naar de verkiezingen van 2012 bleek bij een bevraging bijvoorbeeld de wooncrisis erg te leven, iets wat niemand had zien aankomen. We hebben daar toen met succes een speerpunt van gemaakt in onze campagne.”

Voor de live-gesprekken wil PVDA ruim de tijd nemen: een kwartier tot twintig minuten per persoon. De partij wil geen commercieel enquêtebureau inzetten, maar kijkt wel verder dan de bestaande eigen militanten om de enquêtes af te nemen.

Op de nieuwe website werd bijvoorbeeld een hele sectie gewijd aan een oproep tot vrijwilligers, naar succesvolle buitenlandse voorbeelden zoals de campagnes van de Amerikaanse presidentkandidaat Bernie Sanders of Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk.

PVDA wil in 2018 voor het eerst doorbreken in steden zoals Gent, Mechelen, Leuven, Turnhout en Hasselt. “We hebben de wind in de zeilen in Wallonië en Brussel, maar ook in Vlaanderen beweegt het”, zegt Mertens.