Quick verandert naam in .... Slow

De habitués van de Quick in Wilrijk zullen misschien verbaasd opkijken als ze langskomen voor hun favoriete hamburger. Het merk, dat bij vele Belgen bekend staat om snel een “Quickske” te doen als je een zin hebt in een snelle hap, roept hen op om het een keertje rustig aan te doen en een versnelling lager te schakelen. Is het een radicale verandering van het concept? Een bocht van 180°? Niet echt.

Het gaat eigenlijk om een sensibiliseringsactie van Quick waarbij het merkautomobilisten aanmoedigt om hun voet van het gaspedaal te halen, in het bijzonder op de A12. Snelheidsovertredingen blijven één van de belangrijkste oorzaken van zware ongevallen in ons land, en als sterk Belgisch merk wenst Quick, op geheel eigen wijze, de vele campagnes te ondersteunen die in oktober en november plaatsvinden. Deze symbolische sensibiliseringscampagne loopt tot 2 november.

In 2018 telde België meer dan 38.000 verkeersongevallen, met bijna 50.000 slachtoffers tot gevolg - in vergelijking tot 2017 [1] zijn de cijfers jammer genoeg verder blijven stijgen. Als gevolg van de uurverandering en het korter worden van de dagen zijn oktober en november de maanden met het hoogste percentage ongevallen: ze zijn goed voor een vijfde van de jaarlijkse verkeersongevallen. Daarnaast wordt 25% van de dodelijke ongevallen veroorzaakt door overdreven snelheid. Aldus is het cruciaal om het bewustzijn rond verkeersveiligheid te vergroten tijdens deze periode.

Om automobilisten aan te moedigen om hun snelheid te minderen tijdens deze gevaarlijke periode, zal Quick tot 2 november worden omgedoopt tot Slow, met als aangepaste baseline « Eat Quick. Drive Slow ».

De liefhebbers van de Quick in Wilrijk zullen deze tijdelijke identiteitsverandering vooral kunnen waarnemen op de zuil van het restaurant.

Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium, legt uit: "Onze Quick-zuil in Wilrijk is een herkenningspunt, dat je al van ver op de A12 kan zien oplichten. We wilden van deze zichtbaarheid gebruik maken om automobilisten aan te moedigen om het gaspedaal minder hard in te duwen."

Kevin Derycke voegt er nog aan toe: "Het is een symbolische keuze want het Quick-restaurant in Wilrijk ligt aan de A12 die Antwerpen en Brussel met elkaar verbindt. Het is een zeer drukke weg met enkele zwarte kruispunten, waar jaarlijks een groot aantal ongevallen valt te betreuren."



De actie Slow zal ook worden uitgevoerd in een Quick-restaurant in Wallonië, namelijk die van Herstal. De snelwegen er in de buurt behoren tot de drukste van Wallonië en hebben helaas al te veel ongelukken gekend.

Tegelijkertijd zal Quick een online campagne lanceren, waarbij, onder andere, het logo tijdelijk zal worden vervangen op de Facebook-pagina en het Instagram-account van Quick, net als op de website en in de MyQuick app.