Quilten is hip, vinden deze dames

Het is vandaag de Quilten Dag. Voor wie dat niet kent, dat is een eeuwenoude traditie waarbij stof in stukjes wordt geknipt om ze daarna weer aan elkaar te naaien. Normaal werken de quilters thuis aan hun lapjes, maar op zo'n dag tonen ze hun beste creaties aan het publiek en vandaag was dat dus in het MAS.

Quilten vraagt veel geduld. Maar het resultaat is best indrukwekkend. Het is intussen het derde jaar dat deze dames hier in het MAS komen quilten.