Raad van State beslist: Pannenkoekenhuisje op het Zuid mag terug open

Het Pannenkoekenhuis Stacks op het Antwerpse Zuid hoeft dan toch niet de deuren te sluiten. Dat heeft de Raad van State beslist.

Op 30 juni ontplofte er een granaat in de zaak. Een aanslag met mogelijk een link naar het drugsmilieu. Omdat burgemeester Bart De Wever vreesde voor nieuw geweld, liet hij het Pannenkoekenhuisje een maand sluiten. En een heropening kon pas als de uitbating zou gebeuren door een persoon die geen veroordeling zou hebben op het vlak van drugs- of wapenwetgeving. En vooral over die voorwaarde struikelde de Raad van State, omdat dat voor de eigenaars moeilijk te controleren zou zijn. En dus mag de zaak weer gewoon open.