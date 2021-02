Raad van State geeft uitbaters vakantieparken en kampeerterreinen gelijk

Eén van de bekendste Belgische chocolatiers opent zijn eerste flagshipstore in Vlaanderen, hier in Antwerpen. Pierre Marcolini had al een winkel in Antwerpen, maar deze nieuwe zaak is iets helemaal anders. In het winkelpand is ook een chocolade-atelier. Van hieruit worden de bonen bewerkt tot de gekende vierkante Marcolini tabletten.