Raad van State schrapt plannen Vijverhof

De plannen voor het veelbesproken project Vijverhof in Boechout zijn geschrapt door de Raad Van State. En dat is toch wel een serieuze streep door de rekening van het gemeentebestuur. Het Vijverhof is een park dat nu privé-domein is. De gemeente wil dat park graag toegankelijk maken voor iedereen, maar er zouden ook appartementen worden gebouwd. En dat zagen heel wat buurtbewoners niet zitten. Bijna 1000 mensen, waaronder acteur en Boechouts gemeenteraads-lid, Filip Peeters, dienden een bezwaarschrift in. En zij hebben nu dus hun gelijk gehaald. Tot groot ongenoegen van burgemeester Koen T'Syen. Wat er nu verder moet gebeuren met het Vijverhof, is nog onduidelijk.