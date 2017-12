Raad van State verwerpt beroep van 4 buurtbewoners en 2 verenigingen van foorkramers

Het Antwerps Parket is niet te spreken over de berichtgeving en debatten over de aanpak van drugsfenomenen in de Stad, naar aanleiding van een Pano-reportage van de VRT vorige week. 'Onze totale, geïntegreerde aanpak kwam op een onvolledige en onjuiste manier in beeld,' zegt het vandaag in een persmededeling. 'De klemtoon lag daarbij te veel op repressie'.