Raadkamer verlengt aanhouding 11 Nederlanders die vorige week werden opgepakt voor handel in verdovende middelen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van 11 Nederlanders die vorige week opgepakt werden. Voor drie mensen is de behandeling uitgesteld.

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voert onder leiding van de onderzoeksrechter een onderzoek naar een criminele organisatie die verdovende middelen zou invoeren. Vorige woensdag viel de FGP in samenwerking met speciale eenheden, de scheepvaartpolitie en PZ Antwerpen binnen in een loods in de Haïfastraat in Antwerpen. Een trekker-oplegger was woensdag naar die loods gereden in plaats van naar de scanplaats van de douanediensten.

Bij de inval werden 9 mannen, allemaal van Nederlandse nationaliteit en tussen 20 en 39 jaar, gearresteerd worden. Later die dag werden nog vijf mannen van hun vrijheid beroofd. Het gaat ook om Nederlanders tussen 18 en 39 jaar.

In de loods en bij latere huiszoekingen werd in totaal 4,1 ton cocaïne gevonden, drie AK-47’s, vier handvuurwapens en verschillende pgp-toestellen. In bijlage vinden jullie een foto die in de loods werd genomen.

De 14 verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter en verschenen vandaag een eerste keer voor de raadkamer. De aanhoudingen van 11 verdachten werd bevestigd, voor drie is de zaak uitgesteld naar maandag.

Het onderzoek wordt intensief verdergezet.

(archieffoto Pixabay)