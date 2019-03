Raadkamer verlengt aanhouding van Giorgi K.

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding verlengd van Giorgi K., een van de verdachten van de bankkraak bij BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei. Zijn advocaat had gevraagd om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar de raadkamer ging daar niet op in.

Een veiligheidsfirma van de bank had op zondag 3 februari de politie gebeld voor een inbraakmelding in de kluizenzaal van het kantoor. Verschillende kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde. Giorgi K. werd nog geen week na de bankkraak gevat. Hij kon aan de feiten gelinkt worden door zijn vingerafdruk die op een plastic zak in het kelderappartement aan de Nerviërsstraat werd aangetroffen. De twintiger erkende dat hij in het appartement geweest was, maar de put of de tunnel had hij niet gezien. Er waren wel werkzaamheden bezig, maar hij dacht dat er verbouwd werd.

Giorgi K. had ook werkmateriaal gekocht, maar hij had geen idee dat die spullen voor een bankkraak gebruikt zouden worden. Hij ontkent bij de diefstal zelf betrokken te zijn geweest. 'Mijn cliënt heeft duidelijke verklaringen afgelegd over wat zijn rol was. Ik zie geen reden waarom hij zijn voorhechtenis niet thuis met een enkelband zou kunnen uitzitten, maar de raadkamer dacht er anders over. Ik moet nog met mijn cliënt bespreken of we in beroep gaan', zegt zijn advocaat Tim Smet. Ook twee andere verdachten, een zoon en zijn vader, zijn nog altijd aangehouden in het onderzoek naar de kraak.