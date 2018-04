Rabbijn wil op Antwerpse CD&V-lijst

De bekende Antwerpse rabbijn Aaron Malinsky wil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor CD&V. Dat meldt de krant De Morgen. Een plaats is hem nog niet beloofd. Pas na de paasvakantie starten er gesprekken.

Malinsky werd vooral bekend door zijn deelname aan De Slimste Mens, waarin hij als orthodoxe jood niet verlegen zat om een grapje. De theoloog is ook bestuurslid van de grootste joodse gemeenschap in Antwerpen. Malinsky deed zich ook opmerken door enkele vreemde uitspraken rond homoseksualiteit. Pas na de paasvakantie wil lijsttrekker Kris Peeters het gesprek opstarten, en de kandidatuur voorleggen aan de partij. Of Malinsky effectief op de CD&V-lijst zal staan, is dus nog niet zeker.