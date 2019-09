Aan het Kattendijkdok op het Antwerpse Eilandje is vanmiddag het Drakenbootfestival gehouden. Voor het negende jaar op rij al namen teams van sportievelingen het tegen elkaar op, voor een aparte bootrace in een uniek decor. De organisatie hoopt er volgend jaar nog een plek te vinden voor de jubileumeditie. Want dan staat het dok volop in de steigers.