Radicale vorm van islam wint steeds meer terrein

Het wahabitisch salafisme, een radicale vorm van de islam, wint steeds meer terrein. Dat staat in een rapport van het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging, kortweg OCAD, dat door de krant De Standaard vandaag wordt geciteerd. Het wahabisme waar het OCAD voor waarschuwt, is erg radicaal en heeft zijn wortels in Saoedi-Arabië.



De stroming vindt dat de Islam niet moet meegaan met zijn tijd, maar dat de huidige maatschappij zich net moet plooien naar de oude islam. De ideeën staan daardoor vaak haaks op onze Westerse normen en waarden. Er zijn, ook in Antwerpen, meer en meer moskeeën die meegaan in die trend, en ook via het internet en islamitische boekhandels wordt de leer verspreid. De meer gematigde islam komt zo in de verdrukking, en dat is een gevaarlijke evolutie, vindt het OCAD.