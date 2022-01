Radio FG brengt Radio Minerva in nauwe schoentjes: "Dit is geen zaak tégen Minerva"

De burgemeester van Zwijndrecht is vanmorgen opnieuw op de rooster gelegd door de onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams Parlement. Die commissie onderzoekt wie wat wanneer wist in de hele zaak. André Van de Vijver was al eens uitleg komen geven, maar is naar deze extra zitting gevraagd om hem te confronteren met Jan Van Rensbergen, de vroegere manager van de BAM die Van de Vijver op de hoogte bracht van de vervuiling.