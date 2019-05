Radio FG vecht erkenning Radio Minerva en Topradio aan

Gisteravond speelde dEUS dan de eerste van acht concerten op rij. In een opeengepakte AB, en voor de gelegenheid met dansers die de groep begeleidden. Vanaf hitnummer 'Instant Street' zat de sfeer er helemaal in. dEUS is trouwens bezig met een documentaire over twintig jaar geleden en nu. Daarin laten ze de fans zelf aan het woord.