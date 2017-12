Radio Minerva heeft vergunning beet

Na een maandenlange onzekerheid heeft de Antwerpse radiozender Minerva vandaag een nieuwe erkenning gekregen van Vlaams minister voor de media Sven Gatz.

Het frequentieplan is hervormd, waardoor de erkende lokale radiostations volgens de minister nu een groter luisterpubliek kunnen aanspreken en economisch leefbaarder zullen zijn. In Antwerpen was er goed nieuws voor onder meer dus Radio Minerva, maar ook voor Radio Centraal en Radio Stad. En in de regio kregen ook Radio Totaal uit Kapellen en Radio Park uit Brasschaat een vergunning.