"Radio Minerva moet blijven bestaan!"

Een politiepatrouille zag vannacht rond 3.45 uur een voertuig met een ongeldige nummerplaat rondrijden. Toen de inspecteurs de inzittenden wilden controleren, reed de wagen weg van de politie. Meteen werd een achtervolging gestart en kwamen er nog andere teams mee in bijstand. De vluchtende wagen reed met hoge snelheid over de Boomsesteenweg en zo via de Krijgsbaan richting Hoboken, vervolgens richting Hemiksem, Aartselaar en Schelle waar het voertuig zich uiteindelijk in de Rotaerdestraat vast reed op een klein bedrijventerrein. Daar heeft de bestuurder van het vluchtende voertuig nog een hek open gereden om zo weg te geraken, maar dat lukte niet. Ze reden zich helemaal vast. In het voertuig zaten drie personen. Twee verdachten sprongen over een muurtje. Een van hen probeerde zich te verstoppen in een beek, maar kon toch opgepakt worden. Het gaat om een man van 28 jaar uit Antwerpen. De tweede kon ontkomen. Wat verder op het bedrijventerrein werd nog een derde verdachte (32) uit een beek gehaald. Zowel de politie van Antwerpen als de politie van de zone Rupel hebben nog gezocht naar de derde verdachte. Maar die kon ontkomen. De twee gevatte verdachten werden overgebracht naar het kantoor aan de Noorderlaan in Antwerpen. De auto waarin ze zich verplaatsten, bleek eerder gestolen te zijn. Bij de achtervolging raakte een van de politievoertuigen licht beschadigd.