Radio NRJ start dit jaar uitzendingen vanuit Antwerpen

SBS start dit najaar met een nieuwe Vlaamse radiozender. NRJ richt zich op actieve luisteraars tussen 14 en 44 en 'focust op hun leven en populaire muziek in de Vlaamse steden', laat SBS weten in een persbericht. SBS.

Media Belgium start de uitzending vanaf dit najaar vanuit Antwerpen. De nieuwe radio is na de zomer via FM, online en via de kabel te beluisteren. In de toekomst zal dit ook via DAB+ mogelijk zijn. 'Het ijzersterke internationale merk NRJ krijgt vanaf het najaar een volledig eigen creatieve Vlaamse invulling', zegt directeur Tom Klerkx, die zowel de Vlaamse radio Nostalgie aanstuurt als de nieuwe radio NRJ.

'Op vrijdag 25 mei organiseren wij in Antwerpen een talentendag voor jonge Vlaamse radiomakers: we geven nieuw talent meteen de kans om dit nieuwe radiostation samen creatief verder uit te bouwen. De oproep wordt binnenkort gelanceerd.' Meer informatie over het NRJ-zendschema en de commerciƫle regie in Vlaanderen volgt de komende maanden. Twee Vlaamse mediagroepen vormen de integrale aandeelhoudersstructuur van NRJ Vlaanderen: 50 procent Mediahuis (onder andere Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad) en 50 procent De Vijver Media (onder andere SBS Media Belgium, Woestijnvis en SBS Belgium met de tv-zenders VIER, VIJF en ZES).

(foto : Pixabay)