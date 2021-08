Radja Nainggolan is op het matje geroepen door voetbalclub Antwerp, nadat hij dit weekend betrapt werd op te snel rijden terwijl hij onder invloed was. Omar Souidi, de advocaat van de nieuwe middenvelder bij The Great Old, zat een hele middag samen met het clubbestuur. Radja krijgt geen extra sportieve sanctie opgelegd door de club. Zijn rijbewijs is hij wel voor twee weken kwijt.