Radja Nainggolan aangeboden bij ... Antwerp

Radja Nainggolan is aangeboden bij Antwerp. Maar de kans dat het effectief tot een transfer komt, is klein. Het loon van Nainggolan ligt namelijk een stuk hoger dan de Belgische norm.

De Antwerpenaar van 33 heeft zijn contract bij de Italiaanse landskampioen Inter in onderling overleg ontbonden. De kans is groot dat ie nu transfervrij naar z’n vorige club Cagliari kan vertrekken, of naar het Turkse Besiktas. Maar hij werd dus ook al bij Antwerp aangeboden. Nainggolan speelde in het verleden nog op het Kiel, een overstap naar de Bosuil zou dus wel gevoelig liggen.

