Radja Nainggolan gaat vandaag onderhandelen over een tweejarig contract bij Antwerp. Nainggolan vliegt vandaag met een privéjet naar de luchthaven van Deurne, later op de dag zal de deal wellicht rond zijn. Een gevoelige transfer want Nainggolan is ex-jeugdspeler en huidig ambassadeur van aartsrivaal Beerschot. Radja moet in ons land wel nog medische testen ondergaan