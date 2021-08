Op het dak van de kathedraal heeft kunstenares Nicole Pousset haar eigen kunstwerk in brand gestoken. De kunstenares wilde zo het thema waarover het werk gaat kracht bijzetten. Paradise Lost gaat over onze manier van omgaan met Moeder Natuur. In het werk is ook een spiegel verwerkt die het publiek aan het denken moet zetten. Onder andere de bosbranden, het veranderende klimaat en de actuele milieuproblemen zijn volgens de kunstenares stof tot nadenken. Het werk hangt vanaf vandaag in De Plek, de bistro van de kathedraal.