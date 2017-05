Ranst dooft 's nachts de lichten

De Bronzen Pagadder, de vrijwilligersprijs van de christelijke arbeidersbeweging, gaat dit jaar naar jongerenorganisatie Kilalo. Da's een buurtwerking met een Afrikaans tintje, waar kinderen terecht kunnen met hun huiswerk. En als dat gedaan is, is er ook nog tijd voor buitenschoolse activiteiten. De medewerkers van Kilalo doen dat allemaal gratis, en daarom werden ze gisteren in de bloemetjes gezet.