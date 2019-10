Ranst en Brasschaat moeten tandje bijsteken op vlak van sociale woningen

Gemeenten die weinig sociale woningen hebben, zullen door de nieuwe Vlaamse regering verplicht worden om er meer te bouwen. Dat schrijft de krant De Standaard.

Zestien gemeenten scoren barslecht, in onze regio gaat het om de gemeente Ranst. Zij halen het minimumaantal sociale huurwoningen niet en ze doen ook niet genoeg hun best om daar verandering in te brengen. Dat is vaak een bron van ergernis voor de steden, omdat zij wel fors investeren in sociale woningbouw. De nieuwe Vlaamse regering wil die gemeenten daar nu dus ook toe dwingen. Opvallend, ook in het Brasschaat van Vlaams minister-president Jan Jambon is er nog een inhaalbeweging nodig.