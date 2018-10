Ranst: Johan De Ryck: "De kiezer heeft heel duidelijk gekozen voor de verandering"

N-VA is in Ranst opnieuw verkozen als de grootste partij. Maar in tegenstelling tot de vorige legislatuur mag de N-VA nu wel deel uit maken van het gemeentebestuur. N-VA lijsttrekker, Johan De Ryck (N-VA) wil nog niets loslaten over mogelijke samenwerkingen. "Er zijn verschillende coalities mogelijk, maar de kiezer heeft duidelijk gekozen voor de verandering."





Scores in percentage:





- N-VA: 34,1

- Open Vld Ranst: 21,6

- Groen: 18,8

- CD&V/WijRanst: 13,9

- Vlaams Belang: 11,5