Ranst over extra asielzoekers: "We hebben meteen protest aangetekend"

Tijdens toezicht in Deurne merkten inspecteurs van het drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse politie een verdachte uitwisseling op tussen 4 personen in de Arenawijk. De vier mannen bleken in het bezit van cocaïne, geld en verschillende gsm-toestellen en werden meteen gearresteerd. Het DOT besloot daarop om toezicht te houden aan de van de woning van één van verdachten. Daar kwamen nog eens twee verdachten in het vizier. Toen de inspecteurs hen wilden onderscheppen, probeerden ze te ontsnappen. Het kwam tot een schermutseling waarbij een inspecteur gewond raakte, maar de beide verdachten konden wel gearresteerd worden. In totaal worden 6 mannen tussen de 17 en de 27 voorgeleid. Er werd ook nog een huiszoeking uitgevoerd. Het DOT kon 155 gram cocaïne, 2 330 euro cash, 10 gsm-toestellen en 3 wagens in beslag nemen. De 5 meerderjarige verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter.