Rapper Boef niet te spreken over kritiek na stopzetten concert op Sfinks

De populaire Nederlandse rapper Boef is niet te spreken over de kritiek die hij krijgt voor het stopzetten van zijn optreden op Sfinks. Het was daar zo druk dat Boef samen met de organisatie besliste om het concert te staken. Enkele jongeren waren flauw gevallen. Toen het concert stopte, was er heel wat ongenoegen. En ook op sociale media was er wel wat kritiek.

Boef reageert in een bericht op Instagram:

"Vandaag had ik een optreden in België op een festival , het was zo druk en zoveel mensen dat het sommige mensen teveel werd , er zijn 3 tiener meisjes flauw gevallen en ik heb toen besloten niet verder te gaan in verband met veiligheid , ik zie Nu op verschillende sites dingen staan als " boef laat duizenden fans in steek " dat is niet eerlijk man . Moet ik liever daar blijven en straks op me geweten hebben dat iemand iets overkomt of moet ik kiezen voor de volwassen optie en gewoon stoppen voor mensen hun veiligheid , sorry man maar veiligheid gaat bij mij voor , ik wens de meisjes sterkte en Insha Allah volgend jaar is het minder chaos , Thanks allemaal voor het komen ❤