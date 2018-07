Nick Bril, chef-kok van The Jane in Antwerpen runt dezer dagen niet alleen z'n restaurant in de stad, maar ook eentje op Tomorrowland en daar kruipt hij ook nog eens achter de draaitafels. Hij leeft aan 200 kilometer per uur, maar net dat geeft hem nog meer energie. We spraken hem vanmiddag in Aperto, het restaurant op Tomorrowland, en zagen hem aan het werk op het podium.