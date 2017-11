De rattenplaag in Hoevenen is onder controle.



Eind september durfden de bewoners van de Molenstraat in Hoevenen hun tuin niet meer in, omdat er een honderdtal ratten zaten. De oorzaak van de plaag was een buurman die de ratten opzettelijk voederde. Het gemeentebestuur en de provincie schakelden daarom een exotenbestrijder in. Die plaatste gifbuizen en sindsdien is de plaag onder controle aan het geraken.