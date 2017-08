Vanmorgen is een auto ingereden op een immobiliënkantoor aan de hoek van de Jan van Gentstraat en de Vlaamse kaai. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde zo in de lobby van het gebouw. Op dat moment was er niemand aanwezig in het kantoor. Eén van de inzittenden raakte wel lichtgewond. Later kwam de brandweer ter plaatse om de ravage op te ruimen.