Klein drama voor de oudere mensen in de buurt van Malle. Want Huis Melis gaat binnenkort dicht. Huis Melis is dé winkel voor echte ouderwetse kleding voor de senioren. Kleding die je niet meer kan vinden in de nieuwe trendy winkelketens. Hier nog wel dus. Maar de eigenares gaat met pensioen en dus sluit de winkel binnenkort. Specialiteit van de zaak: de goeie ouwe bomma-onderbroek.