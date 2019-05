Razzia in haven "Bewijs dat we succes boeken in strijd tegen georganiseerde misdaad"

Vanochtend heeft de politie een raid gepleegd op containerkaai 1742 in de haven.

De gecoördineerde politieactie van vanochtend in Antwerpen en de Antwerpse haven bewijst volgens burgemeester Bart De Wever dat er succes wordt geboekt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 'Dit is de tweede keer op enkele maanden tijd dat een crimineel netwerk in Antwerpen wordt ontmanteld', zegt hij. De Wever laat in een reactie weten dat hij de verschillende betrokken diensten feliciteert voor het onderzoek dat tot de actie van vandaag leidde en waarbij 'ze een toonaangevende misdaadorganisatie in het hart hebben getroffen'.

'De strijd tegen de georganiseerde misdaad is een absolute prioriteit voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad en voor de bescherming van onze jongeren tegen de roep van het criminele businessmodel', zegt hij nog. Bij de actie aan kaai 1742 en op 22 adressen in Antwerpen en omgeving zijn 15 personen opgepakt en zijn cocaïne, voertuigen, luxegoederen en een grote hoeveelheid cash in beslag genomen. De actie was gericht tegen twee families die zich volgens het parket bezighielden met het uithalen van drugspartijen uit de haven.