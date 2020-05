Het ziet er naar uit dat we deze zomer zullen moeten kiezen voor een vakantie in eigen land. Of we al dan niet mogen reize-in het binnen of buitenland- weet voorlopig niemand. Uitbaters van vakantiehuizen en campings houden hun adem in en hopen op het beste. Ook Marc uit Kalmthout, hij baat onder andere een naaktcamping uit. Marc is ervan overtuigd dat een tripje in eigen land tegelijk veilig en ontspannend kan zijn.