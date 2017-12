Antwerp kampeert voorlopig nog steeds netjes op een fraaie Play-Off 1 plek maar in eigen huis was het toch al van half oktober geleden dat de Great Old nog eens kon winnen. De vernieuwde Bosuil schreeuwde om een zege en de mannen van Bölöni hebben geluisterd. Moeskroen ging voor de bijl met het allerkleinste verschil. We kregen matchwinnaar Faris Haroun en Sinan Bolat voor onze camera.