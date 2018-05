Receptioniste rijschool riskeert vijf jaar cel voor valse bekwaamheidsattesten

Het openbaar ministerie heeft de maximumstraf van vijf jaar cel geëist voor de administratief bediende van de intussen opgedoekte rijschool Rijbewijs in Borgerhout. Rachida N. zou tegen betaling valse bekwaamheidsattesten hebben afgeleverd aan kandidaat-bestuurders zonder dat die daarvoor de vereiste praktijklessen hadden gevolgd.

Een van hen is later gestorven in het verkeer. In de valse attesten stond vermeld dat de kandidaat-bestuurders twintig uur rijles hadden gevolgd, terwijl dat niet het geval was. Kandidaat-bestuurders telden tussen de 250 en 900 euro cash neer voor een vals attest. 'Talloze mensen die daarvoor niet bekwaam waren, konden zich door haar toedoen toch in het verkeer begeven, alleen maar om haar bankrekening te spijzen', zei de procureur.

Een van hen overleed eind 2015, nadat hij de controle over het stuur was verloren en in een gracht was beland. Uit het onderzoek bleek dat er tussen 2014 en 2015 meer dan 300 valse attesten werden uitgereikt. Met die attesten konden kandidaat-bestuurders een voorlopig rijbewijs aanvragen bij hun gemeente, waarmee ze achttien maanden zonder begeleider konden rondrijden.

In Antwerpen werden 160 voorlopige rijbewijzen afgeleverd. Drieëntachtig kandidaat-bestuurders, die intussen ook al voor de rechtbank zijn verschenen, herkenden Rachida N. op foto als diegene die het attest had afgeleverd. Zij hadden haar in totaal 61.782 euro betaald, een bedrag dat de procureur verbeurdverklaard wil zien.

(foto © Belga)