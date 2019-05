Rechter heeft klacht van KV Mechelen tegen KBVB ongegrond verklaard

In de zaak van de matchfixing in het voetbal heeft KV Mechelen geen gelijk gekregen van de rechter in kortgeding. En dat is dan weer bijzonder belangrijk nieuws voor Beerschot. Want zo stijgen de kansen dat Beerschot naar 1A mag promoveren.



KV Mechelen vond dat het te weinig tijd had gekregen om haar dossier voor te bereiden. De rechter oordeelt nu dat dat niet het geval is en dat de rechten van de verdediging dus niet geschonden zijn. Concreet betekent dat dat de voetbalbond de zaak nu gewoon kan voortzetten. En dat de zaak nu wel voor 30 juni kan afgehandeld worden. Was dat pas na 30 juni, dan kon KV Mechelen niet meer degraderen. Nu valt er mogelijk al binnen een 3-tal weken een definitieve beslissing of Beerschot volgend jaar al dan niet in 1A speelt.

(archieffoto © Belga)