Vorige week begonnen de hogeschoolstudenten er weer aan en vandaag is het de beurt aan de universiteitsstudenten. Het nieuwe academiejaar is begonnen. Maar veel lessen worden er dan meestal nog niet gegeven. De eerste dag is altijd een leuke binnenkomer. Vanmiddag kan er tijdens students on stage weer met duizenden studenten gefeest worden op het Sint-Jansplein, zonder mondmasker of social distancing. Een groot verschil met de online editie van vorig jaar.