Vanaf november legt TUIfly een rechtstreekse vlucht in tussen Antwerpen en Tanger.

Antwerp Airport heeft een nieuwe vlucht bij. Na de verbinding met Nador komt er ook een rechtstreekse vlucht naar Tanger in Noord-Marokko. De vluchten zijn te boeken vanaf 9 november. Heen en terugvlucht is op vrijdag. Goedkoopste prijs is 50 euro voor een enkele vlucht.

(foto Pixabay)