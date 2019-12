rechtzetting : ongeval Gene Bervoets was in Lites studio's en niet in Lint

Het ongeval waarbij Gene Bervoets gewond is geraakt tijdens de opnames van Beau Séjour gebeurde studio van Lites in Vilvoorde en niet in de AED studio's in Lint.

Bervoets werd naar het ziekenhuis gebracht maar is inmiddels weer thuis waar hij herstelt van zijn verwondingen. Er was een foutje geslopen in onze berichtgeving van gisteren, waarbij de AED studio's vermeld werden. Onze excuses hiervoor.