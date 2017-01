Pedofiel uit Lint weer voor rechtbank

Een man van 48 uit Lint, die in mei vijf jaar cel had gekregen voor het aanranden van zijn petekind, moest vandaag opnieuw voor de rechtbank verschijnen, omdat hij het slachtoffer bedreigd had. BEELDIN Het openbaar ministerie vond dat de man zwaar over de schreef was gegaan en vorderde een jaar cel. De beklaagde had een sms naar het slachtoffer gestuurd met de boodschap: "Bedankt! Ooit kom ik jullie terug tegen." Hij was net die dag veroordeeld, omdat hij zijn petekind seksueel misbruikt had. Toen zijn moeder de sms ontdekte, diende ze klacht in. Het vonnis volgt op 20 februari. De veertiger maakte trouwens nog meer slachtoffers, onder meer bij de plaatselijke jeugdbeweging.