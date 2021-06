Nieuws Record Store Day in mineur, maar vinyl blijft scoren

Muziekfans konden vandaag hun hartje ophalen tijdens Record Store Day. Die ene dag in het jaar waar de platenwinkel centraal staat. Het was door de corona-maatregelen geen gebruikelijk feest. Nergens signeersessies of speciale optredens. Maar dat hield de echte liefhebbers niet tegen, zo bleek. Vinyl is ondanks de crisis niet kapot te krijgen. Er worden zelfs steeds meer platen verkocht.