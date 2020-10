Record van meer dan 7.000 besmettingen op één dag

Vorige vrijdag zijn er voor het eerst meer dan 7.000 besmettingen met het coronavirus op één dag bevestigd in België. Het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano geeft 7.030 aan.

Het was vorige vrijdag meteen ook de vijfde dag op rij met meer dan 5.000 besmettingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in de periode van 4 tot 10 oktober is opgelopen tot gemiddeld 5.057, zoals eerder bleek uit voorlopige cijfers van Sciensano.

Eind deze week wordt de barometer voorgesteld, en verwacht wordt dat er op nationaal niveau strengere maatregelen zullen worden genomen.

