Record voor dEUS

Zeven keer. Zo vaak mag dEUS 'The Ideal Crash' in de Brusselse AB komen spelen volgend jaar. Daarmee heeft de Antwerpse rockgroep meteen een record op zak.

Nooit eerder trad een band zoveel avonden na elkaar op, in de bekende concertzaal. De eerste 5 concerten waren in een mum van tijd uitverkocht. Reden genoeg vond de groep om er nog twee data aan toe te voegen, op 26 en 27 mei volgend jaar. dEUS zal er haar plaat, dan 20 jaar oud, integraal spelen. The Ideal Crash staat duidelijk gegrift in het collectieve geheugen van heel wat mensen