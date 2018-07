Recordaantal bouwvakkers actief op Antwerpse werven

Dat er veel bouwwerven in Antwerpen zijn, hoeven we u niet te vertellen. Maar dat betekent wel dat de tewerkstelling in de bouwsector piekt. Uit nieuwe cijfers van de Confederatie Bouw blijkt dat er momenteel meer dan 38.000 arbeiders aan de slag zijn in onze provincie.



En dat is een recordaantal. Antwerpen scoort daar zelfs beter mee dan het volledige Waalse gewest. Nog nooit waren er zoveel bouwvakkers in de sector actief. Ook het aantal zelfstandigen is op tien jaar met meer dan 43 procent gestegen. Toch is er nog altijd vraag naar nieuwe, jonge werkkrachten. Want de oudere generatie gaat met pensioen, en jongeren met een diploma blijken niet warm te lopen voor een bouwopleiding.

(foto : Pixabay)