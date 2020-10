Recordaantal bevestigde besmettingen op één dag: bijna 7.500

Op vrijdag 9 oktober is een recordaantal van 7.481 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit de nieuwe gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is intussen verdubbeld op zeven dagen tijd. In de week van 5 tot 11 oktober zijn gemiddeld 5.421 nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus vastgesteld, wat een stijging is met 101 procent in vergelijking met de week daarvoor.